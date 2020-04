Luca Zaia e il grande poeta Eracleonte da Gela

Dietro la rude scorza del veneto doc Luca Zaia nasconde un cuore di poeta. Per questo qualche giorno, durante la conferenza stampa della Regione Veneto del 31 marzo, fa ha deciso di deliziare il popolo con una poesia di Eracleonte da Gela e che risale addirittura al 233 Avanti Cristo. “Vi leggo uno scritto di Eraclonte da Gela. Mi è stato mandato e mi è piaciuto, e lo condivido con voi nell’ottica di dire che prima o poi questa cosa finisce (il Coronavirus, ndr), questo mostro lo facciamo fuori”, ha detto Zaia per introdurre il prestigioso scritto. E poi ha cominciato a leggere la poesia, con un’intonazione che farebbe rabbrividire molte maestre alle prese con la recita di Natale dei bambini delle elementari.

E’ iniziata l’aria tiepida

e dovremo restare nelle case

per le Antesterie

le feste dei fiori

in onore a Dioniso. Non usciremo

non festeggeremo

bensì mangeremo e dormiremo

e berremo il dolce vino

perchè dobbiamo combattere. Le nostre città lontane

ornamento della terra asiatica

hanno portato qui a Gela

gente del nostro popolo

un tempo orgoglioso. Queste genti ci hanno donato

un male nell’aria

che respiriamo se siamo loro vicini

il male ci tocca e resta con noi

e da noi passa ai nostri parenti. Il tempo trascorrerà

e sarà il nostro alleato

il tempo ci aiuterà

a guardare senza velocità

il quotidiano trascorrere del giorno. Siamo forti e abbiamo sconfitto molti popoli

e costruito grandi città

aspettiamo che questo male muoia

restiamo nelle case

e tutti insieme vinciamo.

C’è un dettaglio: Eracleonte da Gela in realtà non esiste. Zaia aveva ricevuto il testo via Whatsapp da Giampiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto, che a sua volta l’aveva ricevuto da qualcun altro. Il vero autore è un certo Marcello Troisi, perito informatico, palermitano e appassionato di storia, che ha detto che voleva condurre un esperimento per capire quanto fosse facile far girare notizie che nessuno verifica. Ha quindi scritto il testo e l’ha pubblicato sul suo profilo Facebook, raggiungendo in poche ore 20mila condivisioni. Sul blog Palermo Felicissima Troisi ha raccontato la sua storia: