Luca Morisi prima e dopo i risultati in Emilia-Romagna

Il social merda manager di Matteo Salvini Luca Morisi ha preso benissimo i risultati delle elezioni regionali in Emilia-Romagna. Ieri mattina se la sentiva caldissima e annunciava “l’aria di liberazione” che circolava per tutto lo Stato Maggiore della Lega, confortato da sondaggi e sondaggini che davano in testa la coalizione di centrodestra e Lucia Borgonzoni a un passo dalla vittoria.

Poi, per ore, il povero Luca ha perso la parola. Si è limitato a condividere le dirette di Matteo Salvini – anche quella in cui il Capitano ha annunciato che la Lega era il primo partito in Calabria e in Emilia-Romagna, in realtà una bufala – e a rinchiudersi nel bunker mentre le Good Vibrations erano evidentemente scomparse. Alle 2 del mattino il ferale annuncio, mascherato da elogio del Suo Assistito:”Il Capitano è un grande combattente”.

Talmente grande che ha scelto personalmente la candidata ed è andato a citofonare nelle case per raccattare voti nella regione in cui la Lega era il primo partito. E adesso non lo è più. In Calabria ha vinto la candidata di Forza Italia, non qualcuno scelto dalla Lega. Che incassa la prima sconfitta dal 2018 dopo aver puntato tutto su una vittoria con una campagna elettorale matta e disperatissima. Povero Luca.

