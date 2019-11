“Balotelli, che è un giocatore finito, ha deciso ieri, spinto secondo me da qualcuno e qualcosa, a fare quella pagliacciata e a lanciare il pallone in curva”: o stamani il capo ultrà dell’Hellas Verona Luca Castellini, intervistato al ‘Morning show’ dell’emittente veneta Radio Cafè, ha dato spettacolo sui ‘buu’ razzisti al centravanti del Brescia da parte della curva del Bentegodi.

Luca Castellini: il capo ultras del Verona che nega il razzismo nei buuu a Balotelli

“L’anno prossimo – ha sostenuto Castellini – Balotelli non gioca più a calcio, andrà in televisione a fare la primadonna. Appena è stato sotto la curva del Verona ha deciso di lanciare il pallone. A Verona lui si infastidisce perché gli cantiamo ‘Mario Mario’ e lui preferisce essere insultato, come fanno tutti quanti. Ha infamato Verona”. Interpellato dai conduttori della trasmissione che gli hanno fatto ascoltare la registrazione degli ululati, Castellini ha sostenuto che “ci sarà qualcuno che lo ha fatto, dieci persone, sette”, ma ha precisato che non li escluderebbe dalla curva.

Luca Castellini, che quindi fa parte dei simpatici ed assolutamente non razzisti ultras del Verona, è anche coordinatore di Forza Nuova in Veneto (lo si può vedere in azione in questo servizio di Piazzapulita). Ha presentato la sua candidatura alle elezioni europee. Nel 2012 ha avuto gli onori di una pagina sul Corriere della Sera perché ha inneggiato a Hitler durante una festa dei tifosi del Verona (quelli che non sono assolutamente razzisti). Qualche anno dopo ha sostenuto che “inneggiare a Hitler è goliardia” in un’intervista rilasciata a Francesca Fagnani per Non è l’Arena e difendeva il coro “Siamo una squadra fatta a forma di svastica”.

Luca Castellini: il leader dei tifosi del Verona che inneggiava a Hitler dice che su Balotelli non c’è razzismo

Casualmente, Castellini era anche contrario alla Commissione Segre, così come l’intero centrodestra italiano a trazione Salvini & Meloni.

Il problema non è Castellini, ovviamente. Il problema è che il presidente del Verona Maurizio Setti e l’allenatore Juric hanno ripetuto le stesse fregnacce di Castellini ieri per giustificare i propri tifosi, invece di vergognarsi.

Ululati come se una persona di colore fosse una scimmia, complimenti alla faccia di bronzo del loro presidente che nega tutto, anche questo passerà ovviamente siamo in Italia. #Balotelli #Verona #razzismo pic.twitter.com/82IJj5F2Xw — Easy.money.sniper (@AAeasymoney) November 3, 2019

