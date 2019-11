Balotelli e l’ironica e assolutamente non razzista curva del Verona

«Sono arrivato a Verona 8 anni fa e ho subito potuto vedere come i tifosi veronesi siano sì ironici ma assolutamente non razzisti»: Maurizio Setti, presidente del Verona, ci mette la faccia per difendere i suoi tifosi dopo il caso dei buuu a Balotelli. Il problema è che la faccia non basta se non ci si mette anche la testa.

Ululati come se una persona di colore fosse una scimmia, complimenti alla faccia di bronzo del loro presidente che nega tutto, anche questo passerà ovviamente siamo in Italia. #Balotelli #Verona #razzismo pic.twitter.com/82IJj5F2Xw — Easy.money.sniper (@AAeasymoney) November 3, 2019

“Quando ci sono episodi di razzismo siamo i primi a condannarli, ma è sbagliato generalizzare, parlando di cori e tifoseria razzisti, se su 20.000 persone fra il pubblico un paio, magari, possono aver detto qualcosa”, aggiunge Setti che poi conferma quello che ha detto Juric: “Balotelli? Noi non abbiamo sentito nulla”. Anche l’allenatore del Verona Juric ci ha provato ieri: “Oggi non c’era nessun ululato razzista, grandi fischi, sfottò, nei confronti di un grande giocatore e nient’altro. Altre volte mi sono sentito dire ‘Zingaro di merda’, ma oggi niente. Chiedete a Balotelli quello che ha sentito lui per reagire così”.

Il problema è che Setti mente. Le cronache sono piene di buu razzisti a Verona e di presidenti che arrivano subito dopo a dire che non sono razzisti.

I tifosi del Verona si sono distinti per aver dato del terrone a Mattarella:

E sono secoli che vanno avanti così, con la complicità ideologica di chi, come Juric, li difende. “Quelle due-tre persone, se ci sono – dice Setti -, siamo pronti a prenderle e punirle, perché condanno fortemente qualsiasi episodio di questo tipo. Ma parlare di Verona come fossimo fermi a 30 anni fa è sbagliato”. Se fossero due o tre persone non si sentirebbero i buuu allo stadio, e in ogni caso sono anni che Setti dice che è pronto a prenderli e a punirli. Perché non lo fa? Perché, è evidente, sa solo mentire: “Su 8 anni della mia presidenza – ha detto ieri – l’atteggiamento dei nostri tifosi è stato assolutamente corretto”. Tutto quello che vedete in questo articolo lo smentisce.

Leggi anche: I cori razzisti contro Balotelli durante Verona-Brescia