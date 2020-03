Lotteria degli scontrini: prima estrazione il 7 agosto

Arriva la lotteria degli scontrini che vedrà la luce, o meglio la prima estrazione mensile, venerdì 7 agosto. La novità, che ha l’obiettivo di limitare l’evasione fiscale, promette ai cittadini premi mensili tra 30mila e 100mila euro e un’estrazione annuale di 1 milione per gli acquisti fatti in contanti, che sale a 5 milioni per i pagamenti con carta di credito e bancomat. Racconta oggi Patrizia De Rubertis sul Fatto Quotidiano:

Possono partecipare tutti i maggiorenni residenti in Italia che dal primo luglio acquisteranno beni e servizi, di importo pari o superiore a 1 euro. Ogni euro speso dà diritto a 1 biglietto virtuale, fino a un massimo di 1.000 biglietti per un acquisto pari o superiore a 1.000 euro. Prima dell’emissione dello scontrino è però necessario chiedere all’esercente di abbinare allo stesso il proprio“codice lotteria”, cioè il codice alfanumerico che si ottiene accedendo da mezzogiorno di oggi all’area pubblica del Portale lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it). Non serve alcuna registrazione: basta digitare il proprio codice fiscale per ottenere il codice messo a disposizione dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che insieme al ministero dell’Economia, Sogei e all’Agenzia delle Entrate hanno fissato le regole del gioco sul quale il Garante della Privacy ha espresso parere favorevole. Vediamo le insieme, come spiegala guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.