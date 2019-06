Lotito in Alitalia?

Claudio Lotito sta esaminando il dossier Alitalia per proporsi come partner alle Ferrovie dello Stato. Lo ha scritto ieri il quotidiano Milano Finanza, a cui l’imprenditore romano oggi ha confermato l’interesse:

«C’è interesse da parte nostra», ammette al telefono da Malta, dove si trova da ieri mattina per un convegno su calcio e business assieme, tra gli altri, al presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis. «Stiamo lavorando sul dossier. Siamo abituati, come gruppo, ad analizzare e valutare con attenzione i progetti quando ci vengono sottoposti, come in questo caso».

Chi abbia cercato il patron della Lazio non è dato saperlo. Anche se Lotito gode di fiducia nel mondo imprenditoriale e vanta solidi rapporti con le istituzioni politiche. «Posso limitarmi a dirle che su Alitalia ci sono lavori in corso. Non mi faccia dire di più. Ora sono all’estero e non posso aggiungere altro. La questione è articolata e merita attenzione». Conoscendo lo spirito e la schiettezza di Lotito è già tanto avergli strappato queste dichiarazioni extra-calcistiche.