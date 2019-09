Beatrice Lorenzin entra nel PD

È stata ministra della Salute con Letta, con Renzi e con Gentiloni. E alla fine ha scelto: Beatrice Lorenzin, eletta dopo la lunga esperienza in Forza Italia nella lista di Civica Popolare alleata del centrosinistra, entra nel Partito Democratico. La deputata romana lo ha annuncia a Repubblica dopo aver fatto sapere che stava per andare con Renzi:

«Io sono stata ministra con Enrico Letta e Paolo Gentiloni, mi sono trovata in sintonia con Dario Franceschini. E ho capito che in questo momento, nel Pd, si apre uno spazio enorme per chi vuole rappresentare un’area di centro, liberale e riformista. C’è bisogno di una grande casa politica per combattere alla pari con il vero avversario di tutti noi che è Matteo Salvini e il concetto di democrazia illiberale che sta portando avanti».

Non nega di aver avuto «dei contatti diretti» con il senatore di Firenze, la deputata romana. Però «alla fine, dopo aver riflettuto a lungo», ha fatto una scelta diversa. «Quella a mio parere più giusta rispetto al percorso che ho fatto in questi anni», spiega. Una scelta di campo che bada pure ai rapporti di forza e all’attenzione per i moderati.

Eccola la ragione per cui non andrà né con Italia Viva né tornerà da Berlusconi. «Il Cavaliere è coalizzato con la Lega, che è antitetica rispetto a un progetto di società liberale e proprio grazie a FI continua ad avere legittimazione tra i moderati. In fondo quella di oggi è una scelta che io ho già fatto nel 2013, presentando il mio simbolo in un’alleanza con il centrosinistra: la sola in grado di contrapporsi ai sovranisti, che sono un pericolo per tutte le democrazie liberali occidentali, in particolare in Europa».