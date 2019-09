Il grande ritorno di Toninelli: «Controllerò De Micheli e Conte»

Danilo Toninelli torna a parlare in un’intervista a La Stampa dopo l’addio al governo con la nascita del Conte Bis e fa sapere che terrà il fiato sul collo del suo successore Paola De Micheli, si attende un taglio delle tariffe autostradali e aspetta l’impulso politico di conte per la revoca di Autostrade:

«Prima il ministero dei Trasporti era gestito da un sistema che cercava di soddisfare interessi specifici. Quando sono arrivato io, è cambiato l’approccio».

Prima di lei c’era il Pd. Le faccio notare che adesso c’è di nuovo il Pd alla guida di quel ministero.

«Non voglio sollevare una polemica tra le due nuove forze di governo, ma di certo con il Pd non era stata fatta partire quella rivoluzione che abbiamo portato avanti noi. Non mi limito a dire che il marciume c’era solo nei cinque anni di gestione Pd. L’approccio generale aveva radici più antiche».

Si fida della nuova ministra De Micheli?

«Si deve ambientare. Le ho lasciato i dossier aperti con indicazioni precise. Avrà il mio fiato sul collo sul nuovo piano delle tariffe autostradali. Deve solo applicare la legge e io sarò lì a ricordarglielo. Dal 1 gennaio voglio vedere i pedaggi diminuire».

Ma non le sembra strano essere finito in maggioranza con il Pd?

«Valutiamo passo dopo passo. A ottobre c’è il taglio dei parlamentari, ad esempio. Vediamo come si comportano».