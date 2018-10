Lorella Cuccarini folgorata sulla via del sovranismo

Non solo filosofi marxisti e prestigiosi esponenti della sinistra radicale. Anche Lorella Cuccarini è stata folgorata sulla via del sovranismo, e in un’intervista rilasciata oggi a Luca Telese per La Verità la showgirl spiega dettagli e contorni della sua conversione:

«Ho letto un paio di libri che mi hanno letteralmente cambiato il concetto di manipolazione». Quali?

«Ho trovato illuminante il libro di Marcello Foa Gli stregoni della notizia. Uno spaccato molto preoccupante sull’informazione». E poi come continua il tuo percorso?

«Sono diventata una frequentatrice del sito di Alberto Bagnai». L’economista no euro, oggi deputato?

«Proprio lui. Ha il dono della chiarezza. Persino io, che non ho mai capito nulla di economia, riesco a capire tutto quel che dice, o quasi».

Come ti collochi nel conflitto tra popolo ed élite?

«Con il primo, tutta la vita! Io vengo dal popolo e non mi sento rappresentata da quelle élite» Cosa hai votato?

«Diciamo per le forze di governo».

