Matteo Salvini, annoiato dalla crisi di governo, potrà sicuramente rilassarsi con un po’ di tv, visto che c’era lo show di Lorella Cuccarini. La ballerina sovranista che in diretta tv ci ha rivelato che l’Italia non votava da dieci anni quando finalmente lo ha fatto consentendo il trionfo di Matteo, arrivato addirittura terzo.

Lorella Cuccarini: il successone della ballerina sovranista in TV

E chi c’era proprio ieri in televisione? Ma proprio lei, Lorella Cuccarini. Che presentava il suo Grand Tour con Angelo Mellone, il quale anni fa veniva etichettato in quota Gianfranco (Fini) all’epoca del suo approdo in tv. E com’è andata con gli ascolti?

Il film tv della serie Rosamunde Pilcher ‘Un piacevole imprevisto’ incassa la prima serata per Canale 5 grazie a 1 milione 844mila spettatori pari al 12% di share. Continua poi il ‘Grand Tour’ italiano di Lorella Cuccarini e Angelo Mellone seguito ieri, nella prima serata di Rai1, da 1 milione 491mila telespettatori con il 9,8% di share. Su Rai2 prima serata in giallo con il film ‘Tutta la verità su mia madre’ che ha totalizzato 1 milione 32mila telespettatori, pari al 6,8%. Da segnalare nella giornata la diretta del Palio delle Contrade da Siena che su Rai2 ha ottenuto 1 milione 27mila telespettatori con il 9,9% di share. Rai1 al vertice del preserale con ‘Reazione a Catena’ che ha registrato il 23% di share, pari a 2 milioni 897mila telespettatori, e dell’access prime time con ‘Techetechetè’ che ha totalizzato il 18,2% di share grazie a 2 milioni 985mila telespettatori. Le reti Rai si sono aggiudicate le 24 ore con una media di 2 milioni 644mila telespettatori e il 34,36% di share. Alle reti Mediaset prima e seconda serata con, rispettivamente, 5 milioni 466mila e 2 milioni 451mila spettatori.



Sì, avete letto bene: il miliardesimo polpettone della Pilcher mandato per l’ennesima volta in tv ieri ha battuto la Rai sovranista. E in una situazione del genere non è strano che Heather Parisi arrivi a gettare sale sulle ferite. Andrà meglio la prossima volta.

Leggi anche: Open Arms, la procura stringe il cerchio sul sequestro di persona