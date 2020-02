Lo stop a tasse e bollette nelle zone del Coronavirus

.Il governo è pronto ad approvare un secondo decreto legge per fronteggiare l’emergenza economica che si accompagna a quella sanitaria da coronavirus e che potrebbe impattare per lo 0,2% sul Pil, avverte il governatore di Bankitalia Ignazio Visco. Valentina Conte su Repubblica spiega oggi cosa c’è nel decreto:

Decreto diviso in due parti: una fiscale, l’altra mirata a proteggere le buste paga. Destinatari, per ora: gli 11 Comuni del lombardo-veneto dichiarati “zona rossa”. Con un occhio però a quanti sono collegati alle aree di crisi, pur producendo e vivendo al di fuori: un lavoratore pendolare che abita in “zona verde” ma impiegato nei Comuni in quarantena o un’azienda in “zona verde” ma che dipende per le commesse da una costretta a chiudere.

Ecco dunque il decreto. Sospesi, per aziende e famiglie, i pagamenti di tributi e contributi Inps e Inail. E delle cartelle esattoriali. Accelerato l’iter di accesso delle imprese ai fondi di garanzia. Sospese pure le bollette elettriche di aziende e singoli. Allo studio altri stop: le bollette del gas e le rate di mutui e finanziamenti. In arrivo poi gli indennizzi per le imprese in grado di dimostrare danni dall’interruzione dell’attività produttiva sia per la quarantena forzata che per le mancate forniture dai paesi asiatici. Il governo valuta uno stanziamento iniziale di 10-20 milioni.