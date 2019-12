Lo show del leghista Centinaio alla Camera: “Terrone”

In questo video possiamo ammirare come l’ex ministro delle Politiche Agricole e deputato della Lega Gian Marco Centinaio abbia dato spettacolo ieri alla Camera insultando un collega. La scena si è movimentata dopo l’esibizione dei cartelli nei banchi leghisti: «Conte Pinocchio» e «Si vergogni». Scrive Repubblica:

In piedi c’è Vincenzo Santangelo, senatore grillino, che si scatena all’indirizzo dell’ex ministro Gianmarco Centinaio, vicino di banco di Salvini. «Sei un cretino», urla (secondo la ricostruzione di Centinaio). Il leghista risponde: «Sei un coglione, te e tutta la tua famiglia. Vieni qua, ti faccio un culo così (le mani si allargano per rendere chiaro il concetto). Ti aspetto fuori». Nella versione di Centinaio c’è l’attenuante della provocazione. Ma è anche particolarmente orgoglioso di un passaggio del suo “intervento”: «Ai terroni non devi toccare la famiglia. Impazziscono». Santangelo è di Trapani.

I Senatori Leghisti,quelli “Belli, quelli “educati” e “democratici” che amano la democrazia (quella Russa, però!)

Si fanno riconoscere ovunque

(Ricordate la sceneggiata della scarpa al Parlamento Europeo) pic.twitter.com/qNrF4H0D6R — Massimo (@Misurelli77) December 2, 2019

D’altro canto Centinaio è un campione degli insulti ai meridionali: la sua email all’epoca in cui era consigliere comunale per la Lega Nord a Pavia era “terronsgohome@yahoo.it”. Un fatto che emerse durante un’intervista concessa al quotidiano locale La Provincia Pavese e per il quale Centinaio venne duramente criticato durante una seduta del consiglio comunale. Nel 2002 Centinaio, consigliere e segretario cittadino della Lega Nord, prese parte ad una manifestazione di naziskin.

In seguito si giustificò dicendo che era lì “per calmare gli animi” e di aver incontrato dei “giovani pavesi” e non dei neonazisti. Nel 2009 sul sito di Forza Nuova di Pavia Gian Marco Centinaio veniva definito un “amico”, senza che questi poi prendesse le distanze. Evidentemente gli stava bene così. Anche perché i forzanovisti secondo il Ministro “avevano il coraggio di fare” quello che molti cittadini avrebbero voluto fare: prendersela con le “zecche” ovvero gli appartenenti al centro sociale “Barattolo” di Pavia.

In un articolo del 2009 i 5 Stelle di Pavia parlavano esplicitamente dell’esibita parentela con le teste rasate da parte di Gian Marco Centinaio sostenendo che il leghista non poteva per questo essere adatto al ruolo di vicesindaco.

Leggi anche: Gian Marco Centinaio: il ministro amico dell’estrema destra e la mail che voleva mandare a casa “i terroni”