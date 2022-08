“Ah no, present non si dice”. Così Giorgia Meloni durante l’intervista sulla rete americana Fox. Un inglese fluente il suo. Durante l’intervista parla delle prossime elezioni, di quali sono le priorità, soprattutto della possibilità di essere la prima donna in Italia a ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio. Tutto sembra filare liscio, poi due piccole “scivolate” hanno interrotto, per pochissimi istanti, il lungo colloquio con la giornalista.

Giorgia Meloni durante l’intervista su Fox: “Ah no, present non si dice”

“I sondaggi dicono che FdI potrebbe vincere le elezioni con la coalizione di centrodestra e le nostre regole dicono che il partito che prende più voti può esprimere il presidente del Consiglio. Vedremo quando gli italiani voteranno: io sono la leader di quel partito e potrei essere la prima donna a guidare il governo nella storia italiana. Sarebbe un grande onore per me”, ha spiegato la leader di Fratelli d’Italia a Fox Business. E poi quel “ah no, present non si dice”: la frase in italiano, era infatti “senza che lo Stato che è troppo presente con loro”. E ancora, un’altra piccola esitazione: “come si dice?”, mentre parla di questioni geopolitiche. “Le elezioni – ha continuato poi – non sono un concorso di bellezza. Per guidare una grande Nazione come è l’Italia in un momento difficilissimo come questo è un grande onore ma è anche un grande peso. La situazione in cui l’Italia versa non è delle più facili e lo sappiamo tutti. Abbiamo una guerra in Europa, l’inflazione che sale, problemi con le forniture di gas e di elettricità e quindi sarà una stagione difficile. Per questo nella campagna elettorale stiamo dicendo agli italiani la verità su quello che possiamo fare. Non promettiamo nulla che noi non possiamo fare”.