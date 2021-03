La calciatrice della Juventus Lina Hurtig e sua moglie Lisa hanno annunciato con un video l’arrivo del loro primo bambino: “Abbiamo deciso di provare ad avere un figlio a ottobre . È successo tutto molto velocemente, non ce lo aspettavamo. Siamo felicissime”.

Lina Hurtig: l’annuncio della gravidanza della campionessa della Juve e della moglie | VIDEO

Un gesto semplice ma anche dirompente in un ambiente come quello dello sport, e del calcio in particolare, in cui l’omosessualità è stata spesso qualcosa da nascondere, sicuramente da non esibire.

𝗔 𝗱𝗮𝘆 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝘁𝗵𝗲 𝗛𝘂𝗿𝘁𝗶𝗴𝘀 🤩 Lina and Lisa Hurtig speak about their lives and announce their new arrival! ❤️ — Juventus FC Women (@JuventusFCWomen) March 17, 2021

La calciatrice aggiunge: “Se questo può essere d’ispirazione per qualcuno mi sta bene, ma non mi vedo come un modello. Quanto a nostro figlio o nostra figlia, da grande può diventare quello o quella che vuole. Certo non mi dispiacerebbe se un giorno giocasse a calcio”. E su Twitter tutti fanno gli auguri alle due mamme e si complimentano per la scelta della Juventus FC Women di pubblicare il filmato:

Bellissima coppia! 💖

Congratulazioni per la nuova creatura e Complimenti alla Juventus per il video! 🏳️🏴 #liveahead — Piero Burzio (@PieroBurzio) March 18, 2021

Qualcuno ci scherza anche su chiedendo un goal da dedicare al bimbo in arrivo:

E allora Lina dedichiamogli un gol contro la Fiorentina al bimbo in arrivo 😉 — Jwomenegiovanili (@Jwomenegiovani1) March 17, 2021

Purtroppo non sono mancati neanche i commenti omofobi o bigotti, ma quelli ve li risparmiamo. Non se li meritano Lina, Lisa e il loro bambino.