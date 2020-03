L’improvviso amore di Matteo Salvini per l’Albania

“Un voto in più alla Lega, un albanese in meno a Milano”: questo era lo slogan della Lega ai tempi in cui non nascondeva il suo razzismo e non può che tornare in mente oggi che Matteo Salvini scopre il suo improvviso affetto nei confronti di Tirana e dintorni.

Tutto per colpa di un video, quello del premier albanese Edi Rama che annuncia gli aiuti all’Italia, che è diventato subito molto popolare per le belle parole riservate al popolo italiano. L’accoglienza è stata talmente affettuosa che anche Salvini ha sentito la necessità di accodarsi e di far sapere di aver telefonato a Rama per ringraziarlo.

E chissà se questo Matteo Salvini è lo stesso Matteo Salvini che, come si segnala su Twitter, fino a qualche tempo fa non sembrava esattamente adorare l’Albania, tanto da denunciare e protestare contro l’Unione Europea che le inviava soldi o la accettava al suo interno “alla faccia di storia ed economia”.





All’epoca Salvini diceva anche che voleva mollare l’Europa e l’euro e lasciarlo agli albanesi: “Usciamo noi”, twittava deciso. Oggi invece è diventato europeista e propone Draghi premier. Fino alla prossima svolta, ovviamente.

