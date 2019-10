Lilli Gruber e le rose di Salvini mai arrivate

Il libro di Lilli Gruber “Basta! Il potere alle donne contro la politica del testosterone” comincia con una tirata notevole contro Matteo Salvini per l’ormai famoso episodio delle rose mai portate alla conduttrice di Otto e Mezzo. Come racconta una utente su Twitter, la Gruber inizia il libro raccontando l’infelicissima uscita dell’allora ministro dell’Interno, svelando tra l’altro che in vista delle elezioni europee del 2019 all’epoca era stato Salvini ad autocandidarsi. Proprio Salvini il giorno prima dell’uscita (l’8 maggio) dal palco di un comizio lombardo a Giussano aveva come sempre detto il contrario: “Non ho mica voglia, ma domani devo andare dalla Lilli Gruber: simpatia portami via”.

Salvini, insomma, era tornato a dare ragione al magistrato che aveva assolto Marco Travaglio che lo aveva chiamato il Cazzaro Verde: prima aveva chiesto di venire a Otto e Mezzo e poi aveva detto che non gli andava di presentarsi da Lilli Gruber. La Gruber ricorda che all’epoca aveva inviato una nota alle agenzie di stampa in cui lo invitava a restare a casa “o preferibilmente al ministero” (velenosissima!), ma poi alla fine Salvini si era presentato ma senza mazzo di rose d’ordinanza. E la stessa scenetta aveva ripetuto il 23 maggio: voleva consegnargliele di persona ma alla fine non ce l’aveva fatta eccetera. Il commento di Lilli: “Se le sue promesse elettorali sono così farlocche come il mazzo di fiori per me, non sono messi tanto bene i suoi elettori”.

