La vittoria della studentessa lesbica: il liceo Cicognini ammette le coppie gay al ballo delle debuttanti

Dopo le polemiche delle scorse settimane, il liceo Cicognini di Prato ha deciso di modificare quell’impianto di regole che sembrava essere saldamente ancorato ai retaggi del passato. Al prossimo ballo delle debuttanti, l’evento annuale che si tiene all’interno dello storico Convitto toscano, sarà aperto anche alle coppie gay. Una battaglia vinta da molti studenti che avevano denunciato quei criteri di partecipazione discriminatori nei confronti delle persone appartenenti alla comunità LGBTQ+ e che era stata portata alla luce del sole dall’associazione Arcigay Prato-Pistoia ‘l’Asterisco’.

La dirigente scolastica del liceo Cicognini di Prato aveva promesso che la modifica di quella regola sulle coppie gay sarebbe stata discussa e probabilmente apportata. Ma non a partire dall’edizione 2022 (con l’evento in programma il prossimo 18 giugno) in quel Convitto che ha fatto la storia della formazione di giovani studenti in Toscana. E, invece, nella giornata di ieri il consiglio di amministrazione si è riunito e ha deliberato all’unanimità il cambio di passo affinché potessero partecipare, fin da quest’anno, tutti a questo evento che sarà “aperto a tutte le coppie liberamente formate”.

Una vittoria per chi ha denunciato questa discriminazione, con l’esposizione mediatica di questa storia che ha certamente accelerato le procedure per la modifica di quelle regole sul ballo delle debuttanti. Regole che la stessa dirigente scolastica, nei giorni scorsi, aveva descritto così.

“Un’istanza che non potevamo avallare, perché si tratta di una tradizione centenaria sulle cui dinamiche non sono io a decidere. Io sarei favorevole a proporre un cambiamento, ma solo a partire dal prossimo anno”.

Il clamore e il coraggio di chi si è esposto per denunciare l’accaduto, però, ha portato a un cambio di passo e a un ragionevole cambio di quelle regole vecchie, ataviche e stantie. E ora, al prossimo “ballo delle debuttanti” al liceo Cicognini, potranno partecipare tutte le coppie.