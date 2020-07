Lo stalking di Libero a Silvia Romano (si evolve alla birra)

Dopo aver portato per anni in nome del cristianesimo l’acqua con le orecchie a un divorziato, oggi Libero scopre le regole dell’Islam con Silvia Romano e pubblica nella rubrica delle lettere chiamata Alta Portineria una foto della ragazza con quella che il quotidiano descrive come una birra. Giusto per non lasciare nessuno spazio al dubbio di clickbaiting, nella didascalia dello scatto sul quotidiano si scrive che “sarà sicuramente analcolica”…



…mentre su Twitter non si lascia spazio al minimo dubbio.

Silvia Romano, le foto esclusive: al tavolino del bar con una birra. E l’Islam? https://t.co/O7vTLnkrIX pic.twitter.com/mpew2OsLYy — Quotidiano Libero (@Libero_official) July 12, 2020

Come si sa da anni, il Corano, in vari versetti (II:219, IV:43, V:90, LII:23), proibisce in effetti il vino in quanto inebriantem na nei secoli tale divieto è diventato in molti Paesi (come Arabia, Libia o Sudan) assoluto.

In teoria, ovviamente: il consumo «segreto» è alto ovunque. E in altri Stati (come Egitto, Marocco o Libano), la produzione locale di birra e vino non incontra problemi, anzi è in aumento (dalla birra egiziana Stella ai grand cru marocchini). Dopo un periodo «proibizionista» negli anni Ottanta, moltissimi soprattutto tra i giovani sono tornati a bere senza nemmeno nasconderlo.

Leggi anche: La storia di Pier Luigi Lopalco candidato con Michele Emiliano