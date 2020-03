Libero e Lilli Gruber vipera rossa che perde ascolti

Libero oggi ha tanta voglia di ricominciare (abusivaaaa, cit.) e dopo averci movimentato la giornata con il Saluto Romano contro il Coronavirus se la prende con Lilli Gruber “vipera rossa” che però, racconta Stefano Bini, è in crisi di ascolti. E questo nonostante quelle scoppiettanti trasmissioni in cui invita e fa scoppiare la rissa con gli esponenti del centrodestra, compresa Giorgia Meloni, che mette in scena scontri di un certo livello:

Lo spettacolo è godurioso perché in questo caso non si scontrano una donna e un uomo, dove spesso è il secondo ad assecondare la prima, ma due donne con un carattere forte, tenace, che non le mandano a dire, dirette, con valori distantissimi, la Gruber una vipera rossa e la Meloni una ducetta nera; qui, la partecipante al Gruppo Bildemberg in qualità di «Editor-in-Chief and Anchor Otto e mezzo, La7 tv» dà il meglio di sé, vomitando sulla Meloni rabbia, fatti del passato che ricorda solo lei, fascismi vari, accuse infondate e tutto ciò che può dire una donna visibilmente in difficoltà quando non ha “cani” addomesticati a dovere che le scodinzolano intorno.

Gli ascolti, in confronto all’anno scorso, sono in caduta, sintomo del fatto che, oltre al pubblico di centrodestra, la rossa Lilli ha rotto le scatole anche a quello di sinistra, stanco di sentire le stesse cose e vedere gli stessi ospiti; che la Gruber sia di parte è un fatto assodatissimo,ma pensiamo se lo stesso contenitore fosse presentato da una donna di destra con lo stesso piglio: apriti cielo, spalancati terra, abbasso la destra, la cultura sta a sinistra, odio immane sui social e il progetto chiuderebbe tempo zero.