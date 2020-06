Libero e il governo che importa il virus dall’Africa

Il buongiornissimo, kaffééééé di stamattina di Libero si dedica ai 28 naufraghi positivi al Coronavirus salvati in acque internazionali dalla nave Sea Watch e imbarcati sulla nave-quarantena Moby Zazà che è in rada a Porto Empedocle (Agrigento). I virologi laureati all’università di Vittorio Feltri in poche righe riescono a metterci a parte di una serie di scoperte scientifiche non indiffferenti: in primo luogo in Italia COVID-19 “è quasi innocuo” – e i familiari dei sette morti di ieri in Lombardia ringraziano dell’informazione – ma in compenso quello dell’Africa “uccide ancora“. Mirabile poi il salto logico nel lamentarsi che i 28 profughi infetti siano sbarcati, nell’affermare qualche riga dopo che sono bloccati sulla nave per la quarantena (scusa, ma non erano sbarcati?) e nel concludere lamentandosi che nessun pm accusi il governo di sequestro (ma se sono in quarantena c’è un motivo per tenerli sulla nave, o no?), ma se fossero scesi si sarebbero lamentati del contrario (o meglio, lo hanno già fatto accusando l’esecutivo di uno sbarco inesistente).

Vale appena la pena di far notare che questa è l’attuale situazione dei contagiati nel mondo: a parte il Sud, l’Africa per ora non registra un numero di contagiati superiore a quello degli altri continenti, anzi è il contrario. Nei primi trenta paesi per decessi c’è un solo paese africano (il Sudafrica).

Giusto per mettere i puntini sulle i, ricordiamo che i 28 migranti salvati dalla nave di Sea Watch e risultati positivi al Covid-19 restano per il momento a bordo della Moby Zazà, insieme agli altri extracomunitari in isolamento. All’interno della nave destinata alla quarantena, che si trova in rada a Porto Empedocle, era stata prevista una sezione per i positivi. Subito dopo l’arrivo dell’esito dei tamponi è stato deciso lo spostamento dei 28 contagiati nell’area isolata del mezzo. Al momento i positivi sono asintomatici o con sintomi del tutto lievi e non sono previste evacuazioni mediche, come avvenuto per altri due migranti uno dei quali, era risultato positivo. È atteso, invece, l’esito del tampone per il secondo migrante evacuato e ricoverato all’ospedale di Caltanissetta. La Croce Rossa, con il coordinamento della prefettura e delle autorità sanitarie, continua a monitorare la situazione. L’equipaggio di Sea Watch che ha salvato i 211 migranti in acque internazionali resta in isolamento all’interno della nave. Invece sarebbe stato piuttosto pericoloso se Musumeci, una volta arrivati i naufraghi in acque internazionali, fosse salito sulla nave per baciarli e abbracciarli senza attendere l’esito dei test. Quindi la scelta di tenerli sulla nave serve a fare l’esatto contrario dell’accusa di Libero al governo. Ma questi alla fin fine sono soltanto dettagli, no?