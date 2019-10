I 20mila euro spesi da Lemmetti per “viaggi e missioni pagati con fondi pubblici”

Ventimila euro di spese per viaggi e missioni pagati con soldi pubblici. L’assessore al bilancio Gianni Lemmetti, ex commercialista con esperienze di cassiere in discoteca e famoso per il suo gusto nelle t-shirt (in copertina lo vediamo con quella di …and Justice for All dei Metallica), è il recordman delle spese per l’auto secondo il sito del Comune di Roma per il 2018 e per il 2019.

I 20mila euro spesi da Lemmetti per “viaggi e missioni pagati con soldi pubblici”

Lemmetti, spiega oggi Erika Della Pasqua sul Corriere della Sera Roma, addebita sui conti del Campidoglio cifre difficilmente compatibili con spostamenti in città:

8mila 586 euro solo tra febbraio e giugno, e poi altri 11mila nel 2018, per un totale – fino a giugno di quest’anno – di 19mila 618euro. Tutti importi motivati con la dicitura «spese vettura» oppure «spesa trasporti»e apparentemente inspiegabili considerato che Lemmetti non è solito, dicono anche per carattere, partecipare a eventi o incontri o comunque occasioni che giustifichino spostamenti frequenti, e quindi spese di viaggio.

Come mai queste spese così alte, soprattutto in rapporto a quelle degli altri colleghi assessori? Il Corriere ipotizza:

Probabilmente Lemmetti, originario di Pietrasanta ma residente a Camaiore – che pure all’inizio aveva annunciato di volersi sistemare a Roma -alla fine non avrebbe trovato niente di adatto alle proprie esigenze e allora ha cambiato idea, preferendo mantenere la sua base in Toscana dove rientra non proprio tutti i giorni ma «molto assiduamente», rivela chi lo conosce bene. Abbastanza assiduamente da spendere, con la sua Bmw, anche 3mila euro al mese, come a febbraio, o 2.140 euro nell’agosto 2018. Spese che chiaramente si sommano allo stipendio, che è di 80mila euro lordi all’anno.

Certo, visti i clamorosi risultati della Giunta Raggi nell’amministrazione di Roma, soprattutto per quanto concerne rifiuti e trasporti, 80mila euro lordi di stipendio annui e 20mila di spese per un totale di appena 100mila euro paiono proprio il minimo per Lemmetti. Dovrebbe chiedere un aumento. Oppure per arrotondare potrebbe fare anche l’amministratore dell’AMA: uno in più, uno in meno…

