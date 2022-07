La Lega chiede un nuovo governo senza 5 Stelle. E Draghi esce dall’aula del Senato

Il capogruppo della Lega in Senato Massimiliano Romeo chiede a Draghi un governo guidato da lui, ma senza Movimento 5 Stelle in maggioranza

L’ultimatum della Lega al presidente del Consiglio Mario Draghi rende inconciliabili le posizioni delle parti in gioco: il capogruppo in Senato Massimiliano Romeo, intervenuto in seguito alle comunicazioni del premier precedenti il voto di fiducia mettono “fuori gioco” il Movimento 5 Stelle: “Se l’obiettivo è sostenere il campo largo progressista, presentandosi qui in aula facendo finta che non è successo nulla, con la stessa squadra di ministri, salvo qualche ritocchino, prendere o lasciare… beh noi qualche problemino, qualche perplessità noi l’avremmo. Non sarebbe serio nei confronti degli italiani e non sarebbe serio nei confronti dei nostri elettori perché noi, a differenza di altri partiti, dobbiamo rendere conto di quello che facciamo agli elettori e ai cittadini”.

Romeo: “Noi ci siamo, ma…”

Per rimettere in moto coalizione e governo quindi secondo la Lega “occorre prendere atto che il M5s non fa più parte della maggioranza e del governo di unità nazionale”. Dopo aver preso atto che “il M5s è fuori, occorre prendere atto che il 14 luglio è nata una nuova maggioranza. Partendo dalle sue parole presidente Draghi occorre quindi ricostruire un nuovo patto. Noi ci siamo ma questo significa nuova maggioranza e che occorre costruire un nuovo governo”, ha concluso Romeo, che ha fatto una previsione sull’immediato futuro: “Siamo davanti a un Parlamento che ha già in mente le elezioni, un Parlamento fuori controllo. Immaginate voi che si arriva fino a settembre, poi ricomincia il tira a molla. Noi della Lega crediamo che il governo debba avere una forza politica tale, in modo che il Parlamento possa sostenerlo convintamente, fino in fondo. Per questo noi diciamo che ci vuole un governo nuovo, con a capo lei presidente Draghi, perché gli italiani hanno detto che lei deve restare”.

La Lega chiede un nuovo governo senza 5 Stelle. E Draghi esce dall’aula del Senato

Una posizione che la Lega condivide con Forza Italia, dopo una giornata di riunioni congiunte tra Salvini e Berlusconi. I due partiti hanno poi diramato un comunicato congiunto: “Il centrodestra di governo è disponibile a un ‘nuovo patto’ e continuerà a dare il suo contributo per risolvere i problemi dell’Italia soltanto con un nuovo Governo, guidato ancora da Draghi, senza il M5s”. Dopo aver ascoltato l’intervento di Romeo, Draghi è uscito dall’Aula di Palazzo Madama: riferiti colloqui con i ministri Brunetta, Franceschini, Speranza, Guerini e con il sottosegretario Garofoli. Ma per il premier questa sarebbe una posizione inconciliabile, perché nel suo discorso ha chiesto ai partiti il massimo appoggio possibile in quanto premier di un governo tecnico, e perché in seguito alle aperture fatte al M5S su salario minimo e reddito di cittadinanza ci si aspetta che i grillini votino la fiducia al governo.