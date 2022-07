Lega e Forza Italia non voteranno la risoluzione Casini

I sintomi si erano già palesati dopo l’annuncio di Mario Draghi nel pomeriggio: il voto alla risoluzione Casini e non a quella presentata dal centrodestra di governo. E alla fine è arrivata la conferma: Lega e Forza Italia non voteranno la fiducia al governo Draghi, con la formula presentata dall’ex Presidente della Camera dei deputati. Ad annunciare la mossa dei due partiti – che, di fatto, tolgono il sostegno all’attuale esecutivo guidato dall’ex governatore della Banca Centrale Europea – sono stati Anna Maria Bernini e Stefano Candiani (che ha parlato al posto di Salvini).

La prima a parlare è stata la senatrice Anna Maria Bernini a nome di Forza Italia che ha annunciato la non partecipazione del suo partito al voto di fiducia basato sulla risoluzione Casini:

“Con amarezza il gruppo di Forza Italia al Senato non parteciperà al voto sulla fiducia posta dal governo solo sulla risoluzione Casini. Tutti noi abbiamo cercato di dare il nostro apporto per l’azione di governo, Forza Italia ha capito da subito la gravità dell’ora. La sua nota di biasimo ci ha un po’ toccati, visto che quando abbiamo fatto notare qualcosa lo abbiamo fatto con garbo. Noi siamo quelli che hanno rinnovato la fiducia per 55 volte al suo governo, anche quando il risultato non ci soddisfaceva pienamente. Saremmo andati avanti con la stessa energia e obiettivi, se la cronaca di questi giorni non cui avesse travolto, non siamo stati noi a volere la crisi ma questa ci ha messo di fronte a degli interrogativi. Noi crediamo in un nuovo patto, crediamo nel direttore d’orchestra, non crediamo negli orchestrali stonati. Avevamo chiesto una verifica giorni fa. Non siamo noi i responsabili degli sfarinamenti”.