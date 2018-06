Sergio Rizzo su Repubblica di oggi racconta la simpatia della Lega per gli abusi edilizi, dopo il caso di Carmagnola dove Salvini si è vantato dell’abbattimento di una casa abusiva di proprietà di una famiglia di etnia sinti.

Piccoli condoni, come quello dei locali interrati nella Lombardia a trazione leghista. E piccoli trucchi per occupare più suolo possibile, tipo le norme con cui il Veneto di Luca Zaia recepì il famigerato piano casa dell’ultimo governo di Silvio Berlusconi: consentendo di aumentare la cubatura della propria abitazione del 20 per cento previsto da quell’assurda legge nazionale, ma in più con l’autorizzazione a spostare quel 20 per cento entro un raggio di 200 metri dalla casa. Per farsi, guarda un po’, la dépendance.

Un bel sistema per legalizzare costruzioni che sarebbero da qualificare semplicemente come abusive. Quanto alle demolizioni, non si ricordano offensive particolarmente violente verso le costruzioni abusive che dilagano in Italia negli anni in cui la Lega ex Nord aveva occupato con Roberto Maroni la fatidica poltrona di ministro dell’Interno. Nemmeno quelle dei campi nomadi.