Casa sinti demolita: le bufale di Salvini e la verità

Ieri Matteo Salvini ha postato sulla sua pagina Facebook le foto di un abbattimento di una casa abusiva: “Questa mattina a Carmagnola (Torino), dove amministra la Lega, è stata abbattuta una casa abusiva in un campo Sinti non autorizzato. Dalle parole ai fatti”. Notate la raffinatezza del costrutto nella frase pubblicata su Facebook: Salvini dice che a Carmagnola, “dove amministra la Lega”, è stata abbattuta una casa abusiva. Non dà esplicitamente merito alla Lega dell’abbattimento della casa ma lo fa intendere secondo un linguaggio allusivo che la politica ha ben imparato a utilizzare dalla pubblicità.

Oggi Il Fatto Quotidiano ci racconta la vera storia della casa sinti demolita:

Su Repubblica invece parla Ivana Gaveglio, sindaca di centrodestra di Carmagnola:

L’anziana signora che vi abitava, Fiorangela Lebiati, 74 anni, era già ospite del figlio Alan De Rossi. «Ma l’ho dovuta portare in ospedale perché è svenuta per lo stress. Ed è anche malata, ha avuto un tumore due anni fa. Sono d’accordo che la casa era abusiva, ma potevano cercare una sistemazione per mia madre prima di buttarla giù», protesta l’uomo.

Ma la sindaca è convinta di aver lavorato in modo corretto: «Le illegalità vanno combattute ma in modo concordato — afferma — Il percorso è stato faticoso ma è giusto che i sinti, che sono carmagnolesi a tutti gli effetti, debbano rispettare le regole come tutti per essere inclusi nella comunità. E se non lo fanno devono accettare le conseguenze».