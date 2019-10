«Sono oltre 200mila le persone arrivate in piazza San Giovanni per la manifestazione del centrodestra», fanno sapere le stime “ufficiali” della Lega. Intanto l’agenzia di stampa DIRE segnala che sono invece cinquantamila le presenze in piazza San Giovanni a Roma secondo fonti di polizia. Ma qual è la capienza di piazza San Giovanni?

La Lega conta 200mila persone a piazza San Giovanni (ma la capienza…)

In occasione di altre manifestazioni si sono sparate cifre molto più alte: il Popolo delle Libertà disse di aver portato in piazza San Giovanni due milioni di persone nel 2006 contro Romano Prodi. Nel 2010 il PdL disse che un milione di persone era sceso in piazza: la questura aveva notevolmente ridimensionato il numero, fissando a 150 mila la cifra dei partecipanti alla manifestazione. E pure il Family Day del 20 giugno 2015 sparò il milione di partecipanti. Un articolo del Corriere della Sera qualche tempo fa però ridimensionava molto questi numeri:

Ma quante persone possono occupare piazza di Porta San Giovanni? Secondo gli organizzatori del Concertone del 1° maggio, anche 1 milione. Berlusconi ha dunque ragione? Dipende dai punti di vista. Nel senso che osservando la diretta su Corriere.it e le immagini dall’elicottero mostrate da SkyTg24, si è notato che i partecipanti al raduno Pdl erano stretti in un trapezio che si allargava dal lato corto a destra del fronte basilica in direzione piazza Vittorio. Un’area che tutt’al più rappresenta la metà dello spazio disponibile intorno alla grande chiesa. Durante i Concertoni, la folla arriva a riempire via Emanuele Filiberto, il viale e i giardini che conducono a Santa Croce in Gerusalemme, via Merulana. Così non è stato sabato 20 marzo.

Ma restando ai calcoli matematici, l’occupazione massima dei 42.700 metri quadrati di piazza San Giovanni potrebbe essere di 256 mila persone. Arrivando fino alla parte successiva della piazza, dietro il Palazzo Laterano e ai giardini di viale Carlo Felice, si potrebbe ipotizzare un numero di 700 mila presenze. Dunque anche i dati del Concertone sono esagerati. Seppoi dalle immagini aree la folla non risulta molto ammassata, allora davanti alla basilica si possono calcolare 3 persone a metro quadrato, cioè 128 mila presenze. Ecco forse l’origine del calcolo di 150 mila fornito dalla Questura. Una curiosità: alla manifestazione del Pdl contro Prodi del dicembre 2006, gli organizzatori sostennero che c’erano oltre 2 milioni di persone.

L’agenzia per la mobilità si aspettava per oggi l’arrivo di 40mila persone.

Leggi anche: Così la Lega monopolizza piazza San Giovanni con il suo simbolo (e la risposta di Meloni)