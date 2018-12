L’effetto spread gela il Natale

La Stampa racconta oggi i risultati di un sondaggio di Confesercenti e SWG sul Natale e sugli acquisti in programma per le famiglie italiane. Quest’anno l’avvicinarsi dei giorni di feste è unito a una maggior prudenza e dunque si restringe la spesa per i doni da mettere sotto l’albero.

Secondo lo studio, il budget sarà di 285 euro a persona, con una flessione del 7% rispetto allo scorso anno. Quali sono in concreto le paure degli italiani? La ricerca mette in luce che oltre un terzo (il 38%) ritiene che l’anno si chiuda con un’Italia peggiorata dal punto di vista socioeconomico (lo scorso anno era una quota del 33%). Il 18% rileva invece che c’è stato un miglioramento. Tra i problemi che preoccupano maggiormente c’è la situazione dell’economia, segnalata dal 32% degli intervistati: una percentuale in deciso aumento rispetto allo scorso anno, quando solo il 19% aveva espresso timori sul tema. Ma c’è anche un 19% che si dice preoccupato soprattutto per lo spread e la tenuta dei conti pubblici.