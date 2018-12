Le pagine che inneggiano alla camorra su Facebook

I Verdi chiedono la chiusura di alcune pagine Facebook che inneggiano alla camorra. “Sono pagine inquietanti che inneggiano alla camorra e alla malavita in modo esplicito – denunciano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il conduttore radiofonico Gianni Simioli – Ci sono addirittura video in cui si riprendono le stese e sparatorie. Chiediamo alla magistratura di verificare se tramite queste pagine si scambiano messaggi i delinquenti e anche i carcerati che non potrebbero interagire con il mondo esterno”.

Sono pagine, fanno sapere in una nota, “che inneggiano alla camorra, che pubblicano video in cui sparare in aria con pistole e mitragliatrici o girare senza casco seminando il panico lungo le strade del napoletano è la normalità. Capitolo a parte è dedicato ai post contro gli “infami” cioè coloro che diventano testimoni di giustizia contro la criminalità”.