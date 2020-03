Le nomine del Monte dei Paschi di Siena

Il Corriere della Sera oggi si occupa delle nomine al Monte dei Paschi di Siena. Fabrizio Massaro segnala che Selvetti è in pole position ma spunta anche Papa:

Nel mezzo della crisi del Coronavirus la partita delle nomine non si ferma. Alla vigilia dalla presentazione, giovedì, della lista per il board di Mps da votare all’assemblea del 6 aprile, il quadro non è ancora chiaro su chi guiderà la banca dopo Marco Morelli. Il candidato inpole position resta Mauro Selvetti, l’ex ceo del Creval, che sarebbe sostenuto da un accordo tra M5S e Pd. Dal lato Tesoro— azionista diretto della banca con il 68% — sarebbero vagliate però altre ipotesi, come quella di Gianni Franco Papa, ex dg di Unicredit, e di Fabio Innocenzi, già commissario straordinario di Carige.

Ma è comparsa anche l’ipotesi interna della promozione dell’attuale cfo, Andrea Rovellini. Per la presidenza, dovrebbe essere riconfermata la presidente Stefania Bariatti per garantire una continuità anche nei confronti della Bce. In alternativa si fa il nome di Francesca Bettio, economista dell’università di Siena. Sarebbe invece in frenata l’ipotesi di Alberto Minali, ex ceo di Cattolica. Sarà fondamentale per Mps il rapporto con gli investitori.