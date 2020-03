Coronavirus: perché fare la spesa online è impossibile

Prima erano 3mila al giorno, adesso sono arrivate a 90mila le richieste di consegna a domicilio per la spesa online di Conad. Roberto Rotunno sul Fatto ci spiega perché l’emergenza Coronavirus sta mandando in tilt la spesa online:

E per alcune catene ha portato a 10 giorni i tempi di attesa per la consegna. Questo non è però bastato a svuotare i supermercati fisici, presi d’assalto ma in maniera “ordinata”con lunghe file che rispettano la distanza di sicurezza. Il decreto di lunedì sera ha scatenato l’ansia di procurarsi provviste utili ad affrontare settimane di “detenzione”, con un impatto non indifferente sui lavoratori del settore. Cassieri e commessi riportati in servizio dalle ferie, fattorini chiamati a prendere in carico un numero di ordini molto più corposo del solito.

Anche il mondo della spesa a domicilio nasconde un universo di precarietà. Nel caso di Conad, spiegano dall’azienda, gli addetti sono “regolarmente contrattualizzati ”e per la tutela dai rischi sanitari “sono state date indicazioni con guanti e mascherine”. Tutti le catene, come Carrefour, Lidl e Conad, si appoggiano però (in esclusiva o in aggiunta al servizio proprio) all’app Supermercato24. Come per i rider di JustEat, Glovo e Deliveroo, questa piattaforma non assume i suoi “shopper”, li ingaggia come autonomi: viaggiano su un mezzo proprio e sono pagati a cottimo.