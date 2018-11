Le interviste ai ministri? Decide Rocco Casalino

Rocco Casalino ha inviato ieri un sms alla stampa per far sapere a tutti che d’ora in poi per intervistare ministri e sottosegretari del governo Conte bisognerà prima passare per la sua autorizzazione. Un concetto molto interessante per chi ha giurato sulla Costituzione che avrebbe servito la patria e non il portavoce della presidenza del Consiglio dei ministri:

Il nuovo corso è stato ufficializzato alla stampa con un sms di Rocco Casalino a capo della comunicazione di Palazzo Chigi: d’ora in avanti, per intervistare i ministri e i sottosegretari, bisognerà contattare due responsabili dei rapporti con i media che lavorano con il portavoce del governo. Una “stretta” nella comunicazione che varrà per la carta stampata ma anche le tv, con una terza figura addetta al controllo delle dichiarazioni dei membri del governo Conte.