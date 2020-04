Le domande di Milena Gabanelli a Gallera e Fontana sulla strage in Lombardia

Milena Gabanelli e Simona Ravizza firmano oggi un articolo sul Corriere della Sera che riepiloga le tante domande di questi mesi sulla risposta di Regione Lombardia all’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19. Sul territorio l’epidemia si è allargata alla velocità della luce e a oggi sono morti 11 lombardi ogni 10 mila abitanti, contro i 6 dell’Emilia-Romagna e i 2 del Veneto. Dai dati dell’Istat e del ministero della Salute emerge che a Milano stanno morendo quotidianamente 90 residenti contro i 30 dell’anno scorso, a Bergamo 21 contro 4, a Brescia 20 invece di 5. Il primo punto riguarda le rianimazioni in crisi:

A ridosso del 21 febbraio, con i posti letto delle Terapie intensive sottodimensionati (8,5 su 100 mila abitanti contro i 10 dell’Emilia e del Veneto) e il 30% in gestione alla Sanità privata convenzionata, la Regione deve contrattare la loro attivazione con gli ospedali privati in un momento in cui il fattore tempo è determinante. Mentre tutti gli sforzi si concentrano nel potenziare il sistema ospedaliero davanti all’ondata di pazienti in gravi condizioni, ai primari non arrivano disposizioni chiare e al personale medico mancano i dispositivi di protezione.

Poi c’è la strage delle case di riposo, che paga il prezzo del ritardo nella chiusura delle visite dei familiari (dal 4 marzo), la decisione di mandarci i pazienti positivi meno gravi per liberare i posti in ospedale (delibera regionale dell’8 marzo), il mancato sostegno nell’approvvigionamento dei dispositivi di protezione, oltre alla scarsa formazione del personale di queste strutture in difficoltà a gestire un’emergenza simile.

La Lombardia, che più di ogni altra invoca da sempre l’autonomia, è la Regione che dall’inizio dell’epidemia la esercita meno. Tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo vengono spese intere giornate a convincere il governo di Giuseppe Conte a prendere provvedimenti per blindare l’Italia ma, pur sapendo l’urgenza di chiudere Nembro e Alzano nella Bergamasca, il governatore Attilio Fontana e l’assessore Giulio Gallera aspettano il decreto della Presidenza del Consiglio del 7-8 marzo. Certo i sindaci, a partire da Giorgio Gori, e le aziende erano contrarie ai provvedimenti restrittivi, ma il governatore e il suo assessore sapevano a quali rischi stavano esponendo la popolazione e quindi potevano e dovevano decidere diversamente.

E qui si può ipotizzare che proprio la volontà di non andare contro il mondo produttivo abbia convinto Gallera & Fontana a provare a mandare avanti il governo.

Ci sono poi le giravolte sui tamponi, perché prima decidono di eseguirli solo sui plurisintomatici seguendo la disposizione del ministero, così come la scelta di aumentarli è frutto di una disposizione del governo. La Regione ha puntato tutto sull’ospedale alla Fiera di Milano che oggi ospita dieci malati mentre i posti letto dovevano essere seicento. Il nosocomio è costato la bellezza di 21 milioni di euro. Ma oggi, dice Gallera, “non serve”. Infine c’è l’incognita della riapertura: