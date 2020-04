Coronavirus: Gad Lerner e Milano grande malata d’Italia

Su Repubblica di oggi Gad Lerner analizza la situazione tragica dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 a Milano, grande malata d’Italia nella regione che non vede fermarsi la corsa dei suoi contagi nonostante l’ospedale Fiera di Milano e il dinamico duo Fontana & Gallera:

Milano come Londra: metropoli ricche ma appestate. La locomotiva d’Italia non sta riuscendo ancora a venirne fuori, sebbene calino i ricoveri in terapia intensiva, perché il numero dei contagiati è molto, molto superiore a quel che dicono le cifre ufficiali. Districarsi nelle statistiche aiuta poco. L’Istat certifica una cifra di decessi in città raddoppiati rispetto all’anno scorso, ma ad aprile ci sono stati giorni in cui se ne sono contati il triplo e il quadruplo. E siccome parliamo di una provincia di 3 milioni e 260 mila abitanti, di cui 1 milione e 350 mila residenti nel comune capoluogo, il rompicapo è che non si possono circondare “zone rosse”.

Un istituto di ricerca, In Twig, ha ipotizzato che i portatori di Covid-19 nella provincia milanese siano 135 mila. Non tutti gravi, per fortuna, spesso asintomatici, ma certamente molto più numerosi di quanto non dicano i bollettini redatti sulla base dei tamponi effettuati in quantità del tutto insufficiente: meno di seimila al giorno. «Il picco è arrivato a Pasqua e non vediamo ancora la discesa», ammette il sindaco Beppe Sala, attaccato al telefono con gli epidemiologi. Da loro si viene a sapere che difficilmente prima di giugno inoltrato si arriverà ad avvicinare allo zero il numero delle morti che portano il Covid-19 come concausa.