Le domande di Calenda al Codacons

Il leader di Azioni all’attacco di Carlo Rienzi & Co.: le domande spaziano dai “bilanci non aggiornati”, all’ammontare “delle spese legali del Codacons, e tra chi sono state ripartite”, dalle pagine del sito dell’Associazione “ferme agli anni scorsi” fino a questioni decisamente più consistenti. “Perché, come ha scritto il Fatto Quotidiano, nel 2018 ha rinunciato alla costituzione di parte civile nel processo nel processo agli ex dirigenti del Monte dei Paschi di Siena?”

Ieri Carlo Calenda ha pubblicato un video su Twitter in cui chiede conto al Codacons del suo operato, attraverso una serie di domande volte a indagare sull’attività dell’Associazione e annunciando che le questioni poste saranno oggetto di una lettera al ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli e di un’interrogazione parlamentare. Al ministero dello Sviluppo compete infatti la vigilanza sulle associazioni dei consumatori. Le domande spaziano dai “bilanci non aggiornati”, all’ammontare “delle spese legali del Codacons, e tra chi sono state ripartite”, dalle pagine del sito dell’Associazione “ferme agli anni scorsi” fino a questioni decisamente più consistenti. “Perché, come ha scritto il Fatto Quotidiano, nel 2018 ha rinunciato alla costituzione di parte civile nel processo nel processo agli ex dirigenti del Monte dei Paschi di Siena?”, chiede Calenda, evidenziando che nello stesso periodo la banca “ha firmato una transazione da 732mila euro con lo stesso Codacons?”. Ancora, il leader di Azione chiede quali siano “i rapporti tra Codacons e Autostrade per l’Italia”, anche in considerazione “delle poche critiche nei confronti di Autostrade e anche nei confronti di eventi controversi come il crollo del Ponte Morandi”.

In particolare Calenda concentra l’attenzione sulla vicenda del milione di euro ricevuto dal Monte dei Paschi di Siena in cambio della rinuncia alla costituzione di parte civile nel processo agli ex Mps Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, in cui anche la banca è imputata e ad altri contenziosi tra le parti. Raccontò all’epoca Giorgio Meletti sul Fatto:

Il Codacons si era accodato alle proteste sul crac del Monte dei Paschi. Nel 2014 la gestione Profumo-Viola aveva fatto causa per diffamazione chiedendo a Rienzi e al suo consulente di allora, Giuseppe Bivona, 30 milioni. Rienzi e Bivona hanno chiesto a loro volta i danni a Mps, mentre il Codacons ha chiesto al Tar l’annullamento dell’aumento di capitale da 3 miliardi del 2015 e il risarcimento agli azionisti rovinati.

Nel frattempo l’associazione di Rienzi si era costituita parte civile anche contro l’ex presidente Giuseppe Mussari. Tutto è stato azzerato tra Codacons e banca, all’insaputa di Bivona contro il quale il Monte continua l’azione. Montepaschi, per togliersi la rogna, ha finanziato “sei progetti di interesse civico”pro mossi dal Codacons. Tra essi spiccano quello per la valorizzazione del latte d’asina a scopi pediatrici nella provincia di Siena e quello per la prevenzione dell’infarto del miocardio per mezzo della sottoposizione di un questionario a 500 (cinquecento) persone.

Per sostenere i progetti Mps ha versato al Codacons 732 mila euro “da pagarsi entro tre giorni lavorativi dalla conclusione del presente accordo”. Si legge nella transazione: “Il Codacons organizzerà la diffusione pubblica dei progetti, dando visibilità alla cooperazione e alla partecipazione di Mps”. La banca ha anche riconosciuto per spese legali 612 mila euro al Codacons e 291 mila personalmente a Rienzi. All’epoca il Codacons inviò una rettifica che il Fatto non ha pubblicato; a quel punto Rienzi si è rivolto al tribunale che lo ha condannato a risarcire le spese. Successivamente il Fatto ha pubblicato una richiesta di rettifica da parte del Codacons:

Chiediamo l’immediata rettifica dell’articolo A Rienzi piacciono le spese legali solo se le incassa lui, pubblicato domenica, che diffama pesantemente l’associazione Codacons ribadendo le diffamatorie accuse contenute nell’articolo del 31 ottobre scorso avverso il quale sono state proposte due querele penali. Tale articolo, laddove riferisce di “un accordo tra Monte dei Paschi e Codacons con cui la banca ha rinunciato a una causa per diffamazione contro Rienzi, il quale in cambio non si è costituito parte civile in un processo contro gli ex vertici Mps. Codacons ha così ottenuto, tra l’altro, 612 mila euro per le spese legali, mentre Rienzi personalmente ne ha avuti 291 mila”, è falso e diffamatorio in quanto l’accordo con Mps è stato determinato non da quell’erogazione economica ma dal finanziamento di 6 importanti progetti sociali (contro la ludopatia, per la trasparenza, per le cure dei bambini allergici e altri), mentre le somme di cui scrive Meletti sono state erogate all’associazione per compensarla delle spese legali affrontate in 5 anni per 8 avvocati e 5 periti ed economisti ingaggiati per contrastare le azioni della banca. Quanto alla costituzione di parte civile nei processi contro i vertici di Mps se il cronista si fosse informato come suo dovere avrebbe saputo che oltre 600 risparmiatori sono costituiti parte civile contro quei vertici assistiti proprio dal vicepresidente Codacons avvocato Bruno Barbieri.

La replica di Meletti è stata , diciamo, abbastanza esaustiva: