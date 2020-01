Sono 60mila le nuove assunzioni nel pubblico impiego tra legge di bilancio, decreto fiscale, scuola e proroghe. Il Sole 24 Ore scrive oggi che dalle agenzie fiscali alla giustizia, dalla scuola agli uomini in mare delle Capitanerie di porto, l’industria del “posto fisso” si rimette in moto e mette a concorso, tra nuovi e vecchi “bandi” fatti rivivere con il milleproroghe, un nutrito pacchetto di assunzioni. Ben quattro i “veicoli” messi a disposizione per accedere a ministeri, enti e istituti scolastici: manovra, decreto fiscale collegato, decreto scuola e il proroga.

Le 60mila assunzioni nella pubblica amministrazione tra 2020 e 2022

Nel triennio 2020-2022 il grosso dei nuovi “ingressi” arriverà dalla scuola anche se un corposo drappello arriverà anche dalla Sanità dove sono stati alzati i tetti di spesa per le assunzioni di medici e infermieri: in tre anni gli ospedali potranno assumere almeno 2mila medici e 5mila infermieri. Entro il prossimo mese di febbraio scatteranno invece i due bandi per l’assunzione di 48mila insegnanti delle scuole medie e di quelle superiori. Sul comparto scuola interviene anche il decreto milleproroghe (Dl n.162 del 31 dicembre 2019) che consente per gli anni accademici 2019-2020 di attingere alle graduatorie ad esaurimento per il reclutamento del personale docente Afam soprattutto per coprire le carenze di organico a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

Gli altri posti fissi che saranno messi a concorso nel 2020 spaziano dai trasporti alla giustizia ecco allora che il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti potrà assumere a tempo indeterminato, con corrispondente incremento della dotazione organica attuale, fino a unità di personale di livello non dirigenziale. L’Avvocatura delle Stato potrà procedere ai concorsi per assumere 15 avvocati dello Stato e altre 25 unità lavorative di personale amministrativo. Anche al Viminale si potrà centrare il sogno di diventare prefetto. Il ministero dell’Intemoviene infatti autorizzato ad assumere 130 unità di personale della carriera prefettizia Infine, nel triennio 2020-2022, il ministero della Giustizia potrà assumere fino a 18 unità di livello dirigenziale non generale della carriera penitenziaria da destinare agli Uffici di esecuzione penale esterna.

