La risposta definitiva di Laura Boldrini all’offerta di Salvini per un caffè insieme

Come ha preso Laura Boldrini la proposta del leader della Lega per bere un caffè? Male, anzi malissimo

Qualche giorno fa mentre ancora tutti si stupivano della svolta europeista di Salvini l’ex leader della Lega, rispondendo alla stampa, era stato stuzzicato riguardo a quella che fino a ieri era una sua acerrima avversaria politica: Laura Boldrini. Tra vari sfottò sui matrimoni gay e su Elsa Fornero alla fine il “Capitano” si era lasciato sfuggire una concessione dopo le insistenze dei giornalisti che continuavano a chiedergli come sarebbero potuti diventare i suoi rapporti con l’ex presidente della Camera. “Un caffè glielo offro volentieri”, aveva detto.

Oggi è arrivata la risposta di Laura Boldrini, che, ospite di Selvaggia Lucarelli a Radio Capital, spiega che quel caffè non lo prenderà mai: “Quella che Salvini ha fatto nei miei confronti è una operazione criminale, per questo non prenderò un caffè con lui”. Ha poi continuato dicendo chiaramente di non essere disposta a buttarla a tarallucci e vino: “Non c’è da banalizzare. Salvini ha fatto solo politiche di odio sfruttando le debolezze delle persone come i migranti per farsi pubblicità. Ha fatto del male a questo Paese e il suo comportamento non può essere derubricato ad andiamoci a prendere un caffè. Non sono disposta a buttarla a tarallucci e vino”



Come mai la deputata rifiuta un’offerta così allettante (ironia mode on)? Fino a poche settimane fa il leader della Lega faceva lo gnorri sulle motivazioni che avevano portato l’ex presidente della Camera e deputata del Partito Democratico a chiedere i danni per la campagna mediatica portata avanti sui social contro di lei dalla Lega e da Salvini. La frase che tutti ricordiamo è quella delle “risorse boldriniane“, l’immagine invece è quella della bambola gonfiabile.