Laura Boldrini fa causa a Salvini per la campagna d’odio sulle “risorse boldriniane”

Laura Boldrini fa causa a Salvini e vuole un risarcimento danni. Tutto parte, spiega la deputata del Partito Democratico ed ex presidente della Camera quando nel 2013 la Lega decide di fare dei migranti il suo cavallo di battaglia. A diventarne il bersaglio, spiega la Boldrini in un’intervista al Corriere della Sera, è proprio lei. Con una campagna d’odio che culmina con lo slogan “risorse boldriniane” nel 2015, fino ad arrivare ad oggi:

«Ho intrapreso un’azione legale contro Matteo Salvini, una causa civile al tribunale di Milano per risarcimento danni».

Danni per cosa presidente Laura Boldrini?

Per una massiccia strumentalizzazione della mia persona attraverso una campagna d’odio che non ha precedenti. Massiccia e duratura, e dai toni virulenti».