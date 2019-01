«Lannutti? Stiamo per denunciarlo, devono espellerlo»

Ruth Dureghello, 51 anni,è la presidente, la prima donna nella storia, della Comunità ebraica di Roma, la più antica d’Italia. In un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera Dureghello fa sapere che la Comunità sta per denunciare Elio Lannutti per istigazione all’odio razziale dopo la citazione dei Protocolli dei Savi di Sion da parte del senatore M5S.

«E’ stato varcato un confine inaudito, in una maniera difficile da contrastare se non ci sono chiarissime e nettissime prese di posizione». I vertici del Movimento 5 Stelle però si sono dissociati immediatamente: il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio ha rilasciato una durissima dichiarazione, a nome suo e di tutto il Movimento, in cui ha preso le distanze da Lannutti.

«Lo so. E ho apprezzato anche i toni usati con me dal vicepresidente Di Maio durante un nostro scambio di messaggi notturno, lunedì sera: era in una situazione in cui non poteva parlarmi al telefono. Ma non può bastare una semplice dichiarazione. Né un dialogo fatto di messaggi, anche se dai toni molto significativi. Così come per me stessa non è sufficiente spiegare la gravità di ciò che è accaduto con un tweet o con una semplice frase. Per quanto mi riguarda non è sufficiente…».