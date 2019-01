Il “buongiorno” di Libero con l’aumento dei gay

Libero oggi dà il buongiorno al popolo con un articolo di Filippo Facci in cui si collegano, per poi fingere di dubitare di un collegamento, stagnazione economica e presunto aumento degli omosessuali. Nelle statistiche citate da Facci, è importante segnalarlo, non aumentano i gay ma chi si dichiara gay:

Numeri ufficiali non ce ne saranno mai,ma le statistiche anglosassoni – che su questo tema sono maniacali e frequenti – proprio ieri registravano gli ultimi dati dell’Office for National Statistics(Ons) destinati come sempre a riverberarsi oltremanica: le persone tra i 16 e i 24 anni che affermano di essere gay o bisessuali sono il doppio rispetto agli over 35 e ai 50enni e agli over 65; i giovani sono più propensi a «esplorare la loro sessualità, è aumentata l’accettazione sociale delle identità sessuali così come la possibilità di esprimerla».

La popolazione che si identifica come lesbica, gay o bisessuale era l’1,5 per cento nel 2012 e il 2 per cento nel 2017. A questi numeri si aggiungono quelli del sondaggio Ipsos Mori (secondo il quale il dieci per cento dei giovani britannici si identifica come bisessuale) mentre un sondaggio Ipsos ha rilevato che i giovani si stanno allontanando progressivamente dall’idea che la sessualità possa essere binaria. Un sondaggio mondiale del settembre scorso, infine, rileva che solo due terzi dei giovani si definiscono eterosessuali. E lo specifico italiano?