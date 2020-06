La Verità e le 12 auto blu di Di Maio in Svizzera

Oggi La Verità racconta in un articolo a firma di Giorgio Gandola della visita del ministro degli Esteri Luigi Di Maio in Svizzera puntando il dito sulle “dodici auto blu”, di cui otto vetture e “quattro van blindati” definendoli “una carovana di mezzi al seguito”.

Nell’articolo si racconta che ilministro degli Esteri si è affacciato al valico di Brogeda, poi si è spinto fino a Mendrisio, neanche fosse un frontaliere comasco impegnato a fare il pieno di benzina e a cercare gli ormai introvabili Moretti della Migros, ritirati per paura di ritorsioni dolciario-razziste.

E lo ha fatto come un satrapo mediorientale nella provincia limitrofa, accompagnato da un corteo di otto auto blu (lui che dai palchi grillini al tempo degli unni ripeteva di volerle rottamare tutte) e quattro Van blindati. La nera processione è stata filmata da molti balconi e postata su siti e social ticinesi con una dicitura di fondo: i soliti sbruffoni italiani. Per i cugini svizzeri non è cambiato niente dai tempi della prima Repubblica, e questo li ha in parte rassicurati; dietro i vetri oscurati nessuna rivoluzione a cinque stelle, solo la macchiettistica replica di vizi antichi in arrivo da Roma.

Come fumetto, Di Maioe gli Elvezi ha fatto meno ridere di Asterix. Per due motivi. Il primo è l’approccio: mentre nella confederazione ci si attendeva un bilaterale di contenuto, il ministro si è limitato a fungere da operatore turistico. Prima ha doverosamente ringraziato per gli aiuti nei drammatici giorni iniziali della pandemia («Non dimenticheremo mai le 50.000 mascherine, le 10.000 tute e il gel»), poi si è lanciato nella descrizione di Bella Italia per ribadire che «vi aspettiamo, tornate in Italia, applicheremo misure rigide per permettere ai cittadini di muoversi nell’area Schengen».