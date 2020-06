Pierrette Herzberger-Fofana: l’eurodeputata che denuncia la violenza razzista della polizia all’Europarlamento

Ieri, fuori dalla Gare du Nord a Bruxelles, ha visto “nove poliziotti belgi maltrattare” due giovani di colore. Quando ha fotografato l’accaduto con il suo cellulare, cosa che “è legale, 4 dei 9 poliziotti mi hanno spinto violentemente contro il muro, mi hanno placcata, un poliziotto voleva tastarmi per perquisirmi. Mi hanno trattata in modo umiliante”

Pierrette Herzberger-Fofana, eurodeputata dei Verdi tedeschi, ha denunciato al Parlamento Europeo di essere stata vittima di violenze “estremamente traumatiche” da parte della polizia fuori da una stazione ferroviaria di Bruxelles e ha presentato una denuncia contro la polizia belga.

Pierrette Herzberger-Fofana: l’eurodeputata che denuncia la violenza della polizia all’Europarlamento

Herzberger-Fofana, nata a Bamako, in Mali, ha raccontato che ieri, fuori dalla Gare du Nord a Bruxelles, ha visto “nove poliziotti belgi maltrattare” due giovani di colore. Quando ha fotografato l’accaduto con il suo cellulare, cosa che “è legale, 4 dei 9 poliziotti mi hanno spinto violentemente contro il muro, mi hanno placcata, un poliziotto voleva tastarmi per perquisirmi. Mi hanno trattata in modo umiliante”. Quando ha spiegato agli agenti di essere un’eurodeputata, “non mi hanno creduta”, malgrado abbia mostrato il badge e le credenziali. “Oggi ho sporto denuncia, perché non si possono lasciar passare queste violenze poliziesche”. Il presidente Sassoli ha ringraziato Herzberger-Fofana, il cui intervento è stato molto applaudito, e l’ha invitata a passare nel suo ufficio per raccontare “nei dettagli” l’accaduto, in modo da poter chiedere “chiarimenti alle autorità belghe. Credo che dovranno dare delle spiegazioni”, ha concluso Sassoli.

