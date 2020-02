La trattativa segreta dei Responsabili con Franceschini per il governo senza Renzi

C’è una trattativa segreta di Responsabili con Dario Franceschini per puntellare il governo in caso di addio di Italia Viva alla maggioranza. Talmente segreta che ne parla oggi Marcello Sorgi su La Stampa:

Quel Franceschini, che del governo è una sorta di amministratore delegato e anche il più testardo sostenitore dell’alleanza giallo-rossa, per il gruppetto di deputati e senatori di centrodestra stufi di stare all’opposizione e alla mercé di Salvini rappresentava una grande occasione. Franceschini è l’ultimo esponente di rilievo di una tradizione democristiana sopravvissuta alle tre Repubbliche italiane. Si vede da come parla: s’ispira a Moro, che non diceva mai né di sì né di no. La telefonata con cui ha invitato nel suo ufficio di ministro i Responsabili, era soltanto per uno scambio di idee.

Ma quelli, convocati in sede istituzionale, e da un uomo maniacalmente cauto come il capo delegazione del Pd al governo, hanno capito subito che il gioco si fa serio. Si tratta di una partita molto dura, specie da quando, all’ombra dell’emergenza coronavirus, il tentativo condotto in tandem dai due Mattei, Renzi e Salvini, è arrivato al Quirinale, dopo l’incontro rappacificatore di mercoledì tra il Presidente Mattarella e il Capitano leghista.