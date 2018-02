La tizia che inventa di essere stata rapinata da un extracomunitario

Aveva denunciato di essere stata rapinata di notte da un extracomunitario, ma si era inventata tutto. Per questo una donna di 47 anni è stata scoperta dai carabinieri e denunciata per simulazione di reato. È successo nell’Alta Valmarecchia, nel Riminese, in località Campiano di Talamello. Fin da subito i militari avevano notato anomalie e incongruenze nella ricostruzione della donna: aveva raccontato che uno straniero le aveva preso 100 euro, mentre da Novafeltria andava a piedi a Pietracuta di San Leo, riferendo di aver accettato un passaggio da un nordafricano e che lui l’avrebbe schiaffeggiata e rapinata, prima di fuggire. Tutto falso.

Racconta Chiamamicittà che l’attività investigativa, coordinata dal capitano Silvia Guerrini, permetteva di far emergere incongruità evidenti sulla dinamica della rapina subita, riuscendo ad accertare la falsità delle dichiarazioni fornite “è molto grave denunciare una rapina non subita per giustificare a qualcuno di non avere più quella somma, senza averne colpa” infatti, sottolinea l’Ufficiale “si mette in moto un meccanismo di pronto intervento e investigativo di rilievo facendo un danno anche agli altri cittadini oltreché alla macchina dei soccorsi e della giustizia, creando allarme sociale”