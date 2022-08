La storia di Luigi Di Maio candidato a Modena (nello stesso collegio di Bibbiano) e la smentita

Le voci si erano inseguite nel corso degli ultimi giorni, dando vita a un ennesimo paradosso nella carriera politica dell’attuale Ministro degli Esteri: Luigi Di Maio candidato nel collegio uninominale di Modena nell’ambito dell’alleanza – il fronte largo “Democratico e Progressista” – che Enrico Letta sta tentando di mettere in piedi in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. Una “notizia” che aveva destato un misto tra l’indignazione e l’ironia, visto che di quel collegio di cui fa parte anche quel comune di Bibbiano che fu utilizzato, negli anni, proprio dall’ex capo politico M5S per fare campagna elettorale contro il Partito Democratico. Ma ora arrivano le smentite.

– “Ci sono pettegolezzi su un collegio sicuro per lei a Modena?”

– “Prima di tutto smentisco e aggiungo se non esiste una coalizione, come si fa a trattare i collegi?” Così @luigidimaio risponde alla domanda posta da Lucia Annunziata.#mezzorainpiu pic.twitter.com/jp0TWLBwFd — Mezz’ora in Più (@Mezzorainpiu) July 31, 2022

Di Maio candidato Modena, la smentita del Ministro (e di Letta)

Quello di Modena è, di fatto, un seggio blindato. Nel Comune, infatti, è data quasi per sicura la vittoria della coalizione elettorale di centrosinistra. Dunque, Luigi Di Maio candidato Modena rappresenterebbe un approdo certo per l’ex capo politico pentastellato al prossimo Parlamento. Ma lo stesso numero uno della Farnesina, ospite di Lucia Annunziata a “Mezz’ora in più” (Rai 3), ha smentito le voci degli ultimi giorni.

“Aggiungo poi una cosa tecnica: entro il 14 agosto bisogna presentare simboli e coalizione, poi le liste. Ma se non esiste una coalizione, come si fa a trattare i collegi?”.

Insomma, non ci sarebbe questa opportunità anche perché non è stata confermata alcuna alleanza elettorale con il Partito Democratico e tutto l’ecosistema del centrosinistra che converge in “Democratici e Progressisti”. E questa smentita arriva nel giorno in cui lo stesso Di Maio ha ufficializzato il patto con il Centro Democratico di Tabacci e la formazione del nuovo partito “Impegno Civico”. E dopo le parole del Ministro degli Esteri, anche Enrico Letta ha parlato di “fake news”.