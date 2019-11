Francesco Aiello, docente all’università della Calabria, è il candidato del MoVimento 5 Stelle nella regione. E anche lui ha un problema con una casa: la sua villetta è stata dichiarata parzialmente abusiva e in parte da abbattere, ma è ancora in piedi a Carlopoli, in provincia di Catanzaro, nonostante Tar e Consiglio di Stato abbiano condannato il professore e il fratello a demolire un piano.

Francesco Aiello: il candidato M5S in Calabria e la villetta abusiva a Carlopoli

Alessia Candito su Repubblica racconta che la storia ha radici antiche – siamo alla fine degli anni Ottanta – addirittura a quando mamma e papà Aiello hanno deciso di tirarla su. E si sono fatti prendere la mano, andando ben oltre la cubatura prevista:

Quando l’anno dopo il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune, arrivato scortato dalle forze dell’ordine, ha certificato volumetrie più che doppie e una destinazione d’uso completamente diversa da quella prevista nel piano di lottizzazione, l’hanno ignorato. Lo stesso hanno fatto negli anni successivi con l’ordinanza di demolizione e il verbale di inottemperanza notificato un anno e mezzo dopo. Risultato, la casa è per lo più abusiva – ci sono un piano interrato e il secondo in più e il corpo principale è grande quasi il doppio del previsto – ma è rimasta là. Solo dopo quattro anni – è il ’99 e la questione si trascina da un decennio – in Comune si ricordano di quella pratica rimasta in sospeso.

L’amministrazione avvia la procedura per la revoca della concessione edilizia e improvvisamente anche in casa Aiello ci si ridesta. Non per mettere le cose a posto, ma per bloccare l’iniziativa del Comune con un ricorso al Tar. In attesa dell’esito della richiesta di condono, si spiega. Ma va male, malissimo, perché l’istanza viene respinta. E anche la richiesta di sanatoria viene accettata solo con lo sconto. Traduzione, il corpo principale viene “graziato” nonostante la palese obesità rispetto a quanto previsto, ma seminterrato e primo piano – dice la sentenza – devono essere demoliti.

Dopo un appello gli Aiello riescono ad ottenere è che si butti giù “solo” il secondo piano e giusto perché smantellando il seminterrato verrebbe giù tutto l’edificio. Così ha stabilito il perito, che su incarico dei giudici ha studiato il caso e depositato la propria relazione un anno fa. Ma nulla si è mosso, la villetta è ancora lì e nessuno si è disturbato a togliere neanche una tegola.

Leggi anche: La figuraccia di Lucia Borgonzoni sul MES