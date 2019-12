Il Foglio oggi annuncia “Un tentativo che non riuscirà per colpire il Foglio e cercare di chiuderlo” perché il quotidiano di Claudio Cerasa è stato escluso dai finanziamenti pubblici all’editoria del 2018.

La storia dei finanziamenti pubblici negati al Foglio

Nell’articolo, che non compare sotto paywall, il quotidiano mette sotto accusa “un giornalista già consulente di Vito Crimi, indimenticabile maestro e padrone per un anno e mezzo dei contributi per l’editoria in area governativo-grillina”, che sarebbe colpevole di aver “anticipato ieri via blog una decisione del Dipartimento, di cui è direttore il dottor Ferruccio Sepe e responsabile politico il sottosegretario Andrea Martella: la decisione è di escludere il Foglio dai contributi all’editoria per il 2018, segnalata nel sito della presidenza del Consiglio”. La persona di cui Il Foglio non fa il nome è Pier Luca Santoro, che è stato consulente del dipartimento per l’informazione e l’editoria (ovvero proprio di Crimi) e che sul suo blog ieri ha pubblicato un post in cui scriveva questo:

Rispetto agli anni precedenti, si nota come finalmente si sia iniziato a fare pulizia di “furbetti”. Le testate per le quali il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha valutato la non idoneità ad essere finanziate sono diverse. Il Foglio, una della tante testate che ha giocato per anni nelle pieghe legislative per ottenere contributi ai quali di fatto non avrebbe avuto diritto, finalmente, non figura tra quelle che hanno avuto contributi diretti nel 2018. Oltre al quotidiano diretto da Cerasa, altra testata assente è Italia Oggi, che negli anni precedenti figurava sempre tra i primi dieci quotidiani per importo finanziato, e che ora, appunto, invece è stata esclusa, giustamente, anche se pare che qualcuno, purtroppo, stia cercando di tornare ad inserirla tra le aventi diritto sostenendo la necessità di «sanare la disparità esistente nel settore, consentendo agli editori di quotidiani e periodici partecipati da società quotate in misura minoritaria di fruire del contributo». Intervento che ci auguriamo vivamente non abbia luogo.

Va anche segnalato che il Post ha scritto che il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha pubblicato “una settimana fa” gli elenchi. Quindi Santoro non ha anticipato alcunché. Il Foglio fa sapere che qualche tempo fa la Guardia di Finanza ha “rispolverato una vecchia inchiesta di accertamento giacente da sette anni nei cassetti sui contributi per gli anni 2009-2010”:

Il verbale della Finanza, con la quale la cooperativa editrice del Foglio ha sempre lealmente collaborato con la cessione la più ampia di tutta la documentazione amministrativa necessaria, coordinata per l’occasione o comunque raccordata al Dipartimento per l’editoria, stabiliva che il Foglio non aveva diritto in quel biennio ai contributi di legge perché non aveva raggiunto la percentuale del 25 per cento delle vendite calcolate sull’intera tiratura.

Secondo il quotidiano l’argomento “è stato dimostrato falso nelle nostre controdeduzioni, cosa che qualunque tribunale civile è in grado di decidere in qualunque momento”. In realtà la frase vuole dire che il Foglio ha portato le sue controdeduzioni riguardo l’accusa ma il tribunale non ha ancora deciso alcunché.

Il Foglio e i contributi pubblici all’editoria

Il Foglio ha ricevuto nel frattempo la solidarietà di Matteo Renzi e Carlo Calenda, che hanno pronunciato parole bellicose nei confronti della maggioranza di governo. E ha aggiunto che in tribunale deve anche fronteggiare altre due accuse: quella di essere “un movimento inesistente, la Convenzione per la giustizia, il che era gravemente falso, visto che il movimento esisteva, aveva tenuto un suo congresso di fondazione a Firenze, perfino alla presenza di Marco Travaglio”.

Infine, secondo l’accusa quella che regge il Foglio non è “una vera cooperativa in quanto le forze che avevano dato origine al Foglio come Srl vi erano rappresentate e la sostenevano in relazione alla valorizzazione della testata, che il Foglio aveva da loro in affitto”.

Intanto la ripartizione dei fondi pubblici per l’editoria vede attualmente in testa Dolomiten con 6,1 milioni di euro, seguito da Avvenire con 5,5, Libero con 5,4, Il Manifesto con 3, il Quotidiano del Sud con 2,9, Primorsky Dnevnik con 2,6, Cronacaqui con 2,3, il Corriere di Romagna con 2,2, CronacheDI con 1,3 e il Quotidiano di Sicilia con un milione di euro.

