La risposta di Mattarella a Salvini che vuole denunciare Conte per il MES

Non l’ha presa benissimo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’iniziativa annunciata da Matteo Salvini, che ha chiesto di essere ricevuto d’urgenza sul Colle per denunciare le insidie «mortali» del Fondo salva-Stati, e per convincere il presidente a non metterci sotto la firma se e quando (non prima di qualche mese) il nuovo trattato gli arriverà sul tavolo. Mattarella non pare intenzionato a farsi trascinare nello scontro politico. Spiega Marzio Breda sul Corriere della Sera:

La risposta è stata un gelido silenzio. Una scelta eloquente su un doppio livello di lettura. Il primo lo suggeriscono le recenti prassi di Palazzo: questo capo dello Stato non ha finora mai preso in considerazione richieste di udienze che riguardassero questioni del Parlamento, per le quali ritiene che «il garante» non sia lui ma il presidente della Camera. La seconda chiave d’interpretazione riguarda la pretesa di far dirimere quest’ultima controversia politica a Mattarella (il quale naturalmente non ha funzioni giurisdizionali), pretesa che è parsa tanto più impropria in quanto la stessa Lega ha annunciato iniziative giudiziarie contro il governo e il premier sul Mes.

Dunque toccherà soprattutto a Giuseppe Conte affrontare l’offensiva leghista, in Parlamento o in un’aula di tribunale, posto che si arrivi davvero alle carte bollate. Molto dipende da Salvini, al quale non sarà comunque negato un incontro sul Colle, purché ne faccia richiesta nelle dovute forme e senza aspettarsi d’essere ricevuto ad horas.