Vittorio Sgarbi fa una previsione del prossimo governo dopo le elezioni del 25 settembre: “Avremo una vittoria del Centrodestra con più di 10 punti di scarto e con una quantità di parlamentari senza precedenti, sia alla Camera sia al Senato. Giorgia Meloni sarà presidente del Consiglio, non ci sono dubbi. Salvini? Sarà ministro dell’Interno e forse anche vicepremier. Tajani? Ministro degli Esteri. Io sarò ministro dei Beni Culturali”. Parlando con Affaritaliani, il deputato ha anche rilanciato l’indiscrezione che vorrebbe il ruolo di seconda carica dello Stato affidato a Berlusconi: “Sarà presidente del Senato. Io, mesi fa, gli avevo consigliato di non correre per il Quirinale, ma di far eleggere Draghi e farsi nominare presidente del Senato quando avremmo vinto le elezioni”.

La previsione di Vittorio Sgarbi sul nuovo governo: “Meloni premier, e ci sarà posto anche per me”

Sgarbi ha lanciato poi le sue previsioni sulle percentuali di consenso che i partiti raccoglieranno alle urne: “Fratelli d’Italia primo partito con il 26%, il Pd prenderà il 23% e la Lega il 16%. Il centro che sta nascendo attorno a Calenda e Azione arriverà al 7%, Forza Italia prenderà il 6%. Il Movimento 5 Stelle di Conte crollerà al 5%, Noi con l’Italia e Rinascimento prenderà il 3,5%, Italia Viva e LeU il 3%. Italexit di Paragone avrà il 2,5%, Uniti per la Costituzione prenderà il 2% e Sinistra Italiana-Verdi l’1%”.