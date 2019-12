La pagella del contribuente per i controlli del fisco

La pagella del contribuente è una disposizione contenuta nel disegno di legge di bilancio 2020 rubricata «analisi di rischio». Si tratta di una disposizione che deve essere letta in combinazione con altre già in vigore o di prossima attuazione quali, ad esempio, quella contenuta nell’articolo 14 del collegato fiscale (dl 124/2019) che attribuisce, sempre all’Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza, la possibilità di utilizzare l’intero file XML delle singole fatture elettroniche, eventuali allegati compresi, per le medesime attività di selezione ed analisi del rischio di evasione fiscale.

A raccontarlo è Italia Oggi che spiega come ci sarà una sorta di rating che misura l’affidabilità sul piano fiscale. Il primo passo per costruire la pagella del contribuente riguarda l’incrocio tra i dati delle dichiarazioni fiscali e quello dell’anagrafe dei rapporti finanziari. Uno scostamento o una situazione dubbia farà partire un controllo più approfondito. Il quotidiano spiega anche che ci sono altri tre elementi destinati a diventare, almeno nelle intenzioni del legislatore, dei veri e propri assi portanti nella futura azione di contrasto all’evasione fiscale:

Il secondo elemento che emerge con forza dalla lettura della disposizione in commento è il superamento delle misure di tutela dei dati personali dei contribuenti attraverso l’introduzione di una deroga espressa alla normativa di riferimento (dlgs 196/2003) e il contemporaneo utilizzo di uno pseudonimo (una sorta di ulteriore QR-code) in luogo del codice fi scale del contribuente. Con l’approvazione della manovra 2020 nessun contribuente potrà più esercitare alcuni dei diritti fondamentali in tema di trattamento dei propri dati personali quali l’accesso e la richiesta di informazioni in relazione ad eventuali trattamenti in corso o la richiesta di correzione o eliminazione di dati e di informazioni errate o incomplete. L’inibizione di tali prerogative a favore dei contribuenti sarà giustificata in virtù del fatto che la lotta all’evasione fiscale verrà elevata, come recita la prima parte della norma in commento, al rango di «rilevante obiettivo di interesse pubblico».