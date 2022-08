La nuova promessa di Silvio Berlusconi che copia le idee di Matteo Salvini | VIDEO

“Comincio con un proverbio. Una pillola al giorno leva il medico di torno”. Inizia così il video pubblicato su Instagram da Silvio Berlusconi. “Una pillola al giorno del nostro programma dovrebbe levare di torno i signori della sinistra – continua -. La pillola sono le tasse. Quando saremo al governo applicheremo una flat tax al 23%, per tutti, famiglie e imprese, per alleggerire l’oppressione fiscale, per combattere davvero l’evasione, per aumentare le entrate dello Stato”. Una flat tax. Vi ricorda qualcosa?

La proposta di Silvio Berlusconi copiata a Matteo Salvini

Proprio qualche giorno fa era stato proprio Matteo Salvini a parlarne. Ospite di Morning News su Canale 5, il leader della Lega aveva proposto di ridurre le tasse per tutti, famiglie e lavoratori indipendenti: “La flat tax al 15%” che oggi interessa 2 milioni di partite Iva si può “estendere a famiglie e lavoratori indipendenti, come in decine di Paesi al mondo – aveva detto -. A quel punto sì, se io abbasso le tasse e tu continui a evadere il fisco allora vuol dire che mi stai prendendo in giro, stai prendendo in giro gli italiani e allora ti metto in carcere come negli Stati Uniti. Ma in questo momento lo Stato arriva a chiedere anche il 50, il 60% di tasse a chi lavora ed è una richiesta assolutamente immorale”. Berlusconi ha dunque copiato l’idea a Salvini? O è una partita al ribasso? Vince chi propone la percentuale più alta.